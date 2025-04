Um homem de 39 anos, acusado de participar de um homicídio brutal em 2020 na zona rural de São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce, foi preso nos Estados Unidos e deportado para o Brasil no último dia 28 de março. A captura aconteceu após seu nome ser incluído na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo que permite a localização e detenção de foragidos internacionais.

A prisão foi resultado de um requerimento da Promotoria de Justiça de Inhapim, que solicitou a inclusão do acusado na lista da Interpol após ele permanecer foragido durante a instrução criminal. Com a captura confirmada, o homem foi conduzido à Delegacia de Capturas de Fortaleza e, posteriormente, será transferido para Minas Gerais, onde responderá pelo crime.

Crime brutal e fuga internacional

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, o acusado e um comparsa teriam cometido o homicídio de forma cruel e premeditada. A vítima foi colocada no porta-malas do próprio veículo e levada a um local isolado, onde foi executada a tiros. O crime foi classificado como cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A fuga do acusado para os Estados Unidos levou à suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional. Para garantir sua responsabilização, a Justiça decretou sua prisão preventiva e solicitou a inclusão na lista da Interpol, o que resultou na sua prisão e extradição.

