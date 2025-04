A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o inquérito policial instaurado para apurar o tiroteio ocorrido em 3 de março de 2025, no município de Rio Pomba, que resultou na morte de Luciane dos Santos Marques, de 25 anos, segue em andamento. Além disso, no contexto de uma operação deflagrada contra o tráfico de drogas em Ubá, quatro indivíduos foram presos e estão sendo investigados por possível participação no crime.

O delegado responsável pelo caso, Douglas Motta, esclarece que dois suspeitos foram presos em flagrante na data do crime e permanecem recolhidos no sistema prisional. As investigações já apontaram que a motivação do crime está relacionada a uma disputa territorial pelo tráfico de drogas no município de Ubá.

Nesta semana, o laudo da perícia balística concluiu que diversos projéteis encontrados no local do crime foram disparados pela arma de fogo apreendida com um dos suspeitos detidos.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos na ação criminosa. Laudos periciais, análises de dados extraídos de telefones celulares apreendidos e oitivas continuam em andamento.

Diante da complexidade das apurações, o Poder Judiciário deferiu a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito, permitindo o aprofundamento das investigações sobre a motivação do crime e a identificação de todos os responsáveis.

Tags:

Tiroteio