A Polícia Civil de Minas Gerais identificou e indiciou um homem de 38 anos suspeito de praticar dois roubos em sequência no município de Lima Duarte, na Zona da Mata mineira. Os crimes aconteceram no dia 23 de março e tiveram como alvos um posto de combustíveis e uma mercearia da cidade.

O primeiro assalto foi registrado por volta de 00h47, quando um frentista de 32 anos foi surpreendido enquanto trabalhava no posto. Horas depois, por volta das 8h, uma comerciante de 53 anos foi rendida dentro de sua mercearia.

De acordo com a PCMG, a identificação do suspeito foi possível após a análise de imagens de câmeras de segurança e o relato de testemunhas. Após as diligências, ele foi formalmente indiciado pelos dois crimes.

O inquérito policial foi finalizado e já foi encaminhado à Justiça para as providências legais cabíveis.

Tags:

roubo