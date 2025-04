Na noite da última sexta-feira (4), uma celebração de casamento entre membros da comunidade cigana terminou de forma trágica em Barbacena, na Rodovia MGC-265. A Polícia Militar foi acionada após uma briga generalizada seguida de disparos de arma de fogo dentro de um clube onde ocorria a festa.

Durante o deslocamento ao local, a equipe da PM recebeu a informação de que dois homens com ferimentos causados por arma de fogo haviam dado entrada em um hospital da cidade. As vítimas, de 28 e 57 anos, apresentavam múltiplas perfurações. O homem de 57 anos foi atingido na região cervical, abdominal e virilha. Já o mais jovem sofreu ferimentos no dorso e no tórax. Ambos não resistiram e os corpos foram encaminhados ao IML.

No local da ocorrência, os policiais encontraram apenas algumas testemunhas, que afirmaram não terem presenciado o momento dos disparos, pois estavam trabalhando na organização do evento. No estacionamento do clube, foram localizados cinco veículos. Em um deles, um VW Gol preto, a polícia encontrou uma porção de substância análoga à maconha e um cigarro artesanal.

Durante a perícia, foram encontrados vestígios de sangue no chão e uma carteira com documentos em nome do homem de 28 anos. Segundo uma testemunha, as vítimas estavam na parte superior do estacionamento quando começou a confusão. Ela afirmou ter visto faíscas semelhantes a tiros e, em seguida, os dois homens caírem no chão. Outras testemunhas também confirmaram ter ouvido disparos, mas nenhuma soube apontar os responsáveis pelos tiros.