Na tarde deste domingo (06), um homem e uma mulher, ambos de 41 anos, foram presos suspeitos de envolvimento na venda de um veículo clonado em Barbacena.

A prisão ocorreu no estacionamento de um shopping localizado no bairro Deputado José Bonifácio. A Polícia Militar recebeu denúncias de que um homem estaria negociando um Toyota Corolla Cross adulterado no local. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o suspeito demonstrou nervosismo, tentou se afastar rapidamente e foi visto jogando um objeto no chão.

Durante a abordagem, os militares localizaram um invólucro transparente contendo aproximadamente R$ 8 mil em dinheiro. Questionado sobre a origem da quantia, o homem negou ser o proprietário. No entanto, os policiais afirmaram ter presenciado o momento exato em que ele dispensou o dinheiro.

Ao inspecionar o veículo, a PM constatou diversos indícios de adulteração e clonagem, o que confirmou a suspeita de crime. Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Plantão para os procedimentos legais. O carro foi apreendido e removido ao pátio credenciado.

Tags:

Polícia | Polícia Militar