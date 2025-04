A Polícia Militar realizou duas ações de combate ao tráfico de drogas no último fim de semana, que resultaram na prisão de dois homens e na apreensão de um menor de idade em diferentes pontos em Santos Dumont.

Tráfico é flagrado no centro e menor é apreendido

No sábado (5), durante patrulhamento no centro de Santos Dumont, a PM recebeu denúncias sobre o tráfico de drogas praticado por três indivíduos embaixo de um viaduto. A equipe passou a monitorar o local, observando uma movimentação típica da venda de entorpecentes.

No momento da abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir. Com o primeiro abordado, de 20 anos, os policiais encontraram dez pedras de uma substância semelhante ao crack. Já com o segundo, um adolescente de 15 anos, foram localizados R$ 14,00 em espécie, uma bucha de maconha, uma gilete com resquícios de drogas e um celular. O menor já era alvo de denúncias.

Diante das evidências, o jovem de 20 anos foi preso e o adolescente apreendido. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Homem é preso com cocaína e crack no Bairro da Glória

Já na noite de domingo (6), a guarnição da PM patrulhava o Bairro da Glória, área conhecida por recorrentes denúncias de tráfico, quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu por um beco, desobedecendo à ordem de parada, e foi perseguido a pé até uma área de mata nos fundos de um imóvel.

Após ser alcançado, durante a busca pessoal, os policiais encontraram com ele 14 papelotes de substância semelhante à cocaína e R$ 1.235,00 em dinheiro. O homem, de 29 anos, confessou ter descartado porções de crack durante a fuga e admitiu que vendia cada unidade por R$ 5,00.

