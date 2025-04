A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça do Estado condenou um homem a 6 anos e 8 meses de prisão por tentativa de estupro qualificado.

De acordo com MPMG, em maio de 2022, o suspeito tentou constranger com violência uma adolescente de 16 anos a ter relações sexuais com ele.

O caso aconteceu na esquina da casa da vítima, em Morada Nova de Minas, que gritou e alertou uma pessoa que passava na rua e fez com que ela chamasse a atenção dos demais moradores da rua. O acusado foi preso em flagrante.

Tags:

estupro | Homem