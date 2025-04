Um cachorro foi resgatado no início da noite desta segunda-feira (7) pelo Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, após cair em uma buraco de um barranco na zona rural de Entre Rios de Minas.

O animal, de porte médio, caiu pela manhã e ficou preso em um platô estreito no meio de um paredão de terra, a vários metros de profundidade. Moradores ouviram os latidos ao longo do dia e, ao localizarem o cão no fim da tarde, acionaram os bombeiros.

A equipe utilizou técnicas de rapel para acessar o local. Um militar desceu com o uso de cordas até alcançar o cachorro, que estava visivelmente assustado. Sem necessidade de contenção, o animal foi amarrado com segurança e içado até o topo com o auxílio de cordas.

A operação durou cerca de uma hora e foi considerada delicada devido à instabilidade do terreno e à profundidade da voçoroca. Apesar do susto, o cachorro não apresentava ferimentos aparentes, apenas sinais de cansaço e desidratação leve.

O dono do animal, que acompanhou o resgate, se comprometeu a cuidar do cão e levá-lo para avaliação veterinária.





Tags:

bombeiros | Resgate