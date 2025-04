Na última terça-feira (8), a Polícia Militar recuperou dois veículos furtados nas cidades de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco. A ação foi resultado de um trabalho de rastreamento realizado no mesmo dia dos crimes.

O primeiro veículo, um caminhão Volkswagen Constellation 27.260 branco, havia sido furtado em Conselheiro Lafaiete e foi localizado no lugarejo de Hermínio Alves, zona rural de Carandaí.

Já a segunda recuperação ocorreu no período da noite, quando os militares encontraram uma motocicleta Honda CG 125 Fan preta, levada durante a manhã do Bairro Luzia Augusta da Silva, em Ouro Branco. A moto estava escondida em uma área de mata no Bairro Novo Horizonte.

Além das recuperações, a PM também registrou o furto de outro caminhão na mesma data. Trata-se de um Volkswagen 8.150 branco, placa HDI 2F34, levado no Bairro Carijós, em Conselheiro Lafaiete. O veículo transportava diversos produtos, como cosméticos, calçados, equipamentos de proteção individual (EPIs) e ferramentas. As equipes de patrulhamento seguem empenhadas nas buscas para localizar o caminhão e os materiais subtraídos.

