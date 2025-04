O TJMG manteve a condenação da Fundação Cristiano Varella por ter demorado 16 horas para informar duas irmãs sobre a morte da mãe, internada no Hospital do Câncer, em Muriaé. A instituição terá que pagar R$ 10 mil a cada uma, totalizando R$ 20 mil por danos morais.

A paciente havia sido internada em 24 de junho de 2020 com diagnóstico de neoplasia hematopoiética maligna, um tipo de câncer no sangue. No dia 5 de julho, ela apresentou agravamento do quadro clínico após ser diagnosticada com Covid-19. Em 23 de julho, foi transferida para a UTI, onde faleceu às 1h20 do dia 28.

As filhas alegaram que só foram comunicadas do óbito às 17h, ou seja, 16 horas após a morte. A Fundação argumentou que tentou contato telefônico, mas não obteve sucesso. No entanto, a juíza de primeira instância, Alinne Arquette Leite Novais, considerou que não houve comprovação dessas tentativas.