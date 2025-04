O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve na Justiça a prisão preventiva de um homem de 36 anos acusado de estupro de vulnerável. Moradora da zona rural de Inhapim, a vítima é enteada do agressor, que aguarda julgamento. Segundo as investigações, entre 2010 e 2016, o padrasto forçou a menina a práticas sexuais sob constantes ameaças. A perícia atestou, por meio de laudos, lesões ao corpo da garota compatíveis com o crime de estupro.

Segundo os argumentos, o réu não era localizado em nenhum dos endereços constantes dos autos e continuou desaparecido mesmo após a Justiça promover diligências para tentar encontrá-lo. O comportamento do agressor demonstrou claramente a intenção deliberada de não responder à aplicação da lei.

