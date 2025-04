A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação com a Polícia Militar (PMMG), prendeu em flagrante dois homens, de 25 e 34 anos, por tráfico de drogas, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Mercês, Zona da Mata mineira, na manhã desta quarta-feira (10). A operação teve como objetivo combater o tráfico de entorpecentes na região.

No curso da ação, o homem de 34 anos, natural do Rio de Janeiro, que estava próximo ao alvo da investigação, foi abordado. Com ele, os policiais encontraram uma pequena barra de maconha. Diante de informações que apontavam o envolvimento do suspeito no tráfico de drogas no bairro Boa Vista, as equipes deslocaram-se até o endereço dele.

Com a autorização dos responsáveis legais pelo imóvel, os policiais realizaram buscas na residência, onde foram localizados mais de 40 tabletes de maconha com inscrições que fazem referência a uma organização criminosa. Na casa do investigado de 25 anos, alvo do mandado de busca, também foram encontrados entorpecentes.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de 258 pinos e uma barra de pasta de cocaína; um pé de maconha, duas buchas e uma barra da droga prensada; materiais utilizados para embalar entorpecentes; um rádio transmissor; dois aparelhos celulares; e mais de R$ 3,5 mil em dinheiro.

De acordo com o delegado responsável, Arthur Simões, as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e desarticular a rede criminosa. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

Tags:

cocaína | Drogas | homens | Polícia | polícia civil | Polícia Militar