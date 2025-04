A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (10), um homem que se encontrava foragido, condenado pelo crime de estupro. A ação ocorreu no município de Montes Claros. O mandado de prisão definitivo foi expedido em setembro de 2024 pela 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Sete Lagoas/MG.

Após as formalidades de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado a cumprir 22 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de estupro.



