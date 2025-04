Nesta quinta-feira (10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito policial que apurou a agressão cometida contra um adolescente no final do mês de março deste ano, em via pública, nas proximidades de uma instituição de ensino em Cataguases, na Zona da Mata. Um homem de 41 anos foi indiciado por lesão corporal leve, ameaça e constrangimento ilegal, na forma tentada.

De acordo com apurações da equipe da Delegacia em Cataguases, o investigado é parente de outro adolescente, que possuía desavenças anteriores com a vítima. Após diversos desentendimentos entre os estudantes, o homem teria abordado o jovem, desferido um soco em seu rosto e o ameaçado, exigindo que cessasse os conflitos com seu parente.

O delegado responsável pelo caso, Conrado Guedes, explicou que a soma das penas dos crimes imputados ao investigado pode chegar a até dois anos e seis meses de reclusão.

Guedes destacou ainda que durante a investigação, todos os envolvidos foram identificados e a situação elucidada, o que permitiu o indiciamento do investigado. "Apesar da comoção social gerada, não foram encontrados indícios de que a agressão tenha tido motivação racista ou qualquer conotação discriminatória", ressaltou.

O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público de Minas Gerais para as providências legais cabíveis