Um incêndio em um caminhão tanque carregado com 35 mil litros de gasolina foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na MG 488, na Serra de Santa Bárbara do Tugúrio. O acidente ocorreu por volta das 12h dessa quinta-feira (10) quando o motorista perdeu o controle da carreta na descida da serra, capotando e caindo em uma ribanceira de 60 metros.

A combustão da gasolina resultou em um incêndio de grandes proporções. O motorista e o ajudante foram socorridos por moradores e encaminhados ao Hospital Regional. As equipes de bombeiros, com apoio de um caminhão pipa da cidade e outras autoridades, combateram as chamas com espuma e realizaram a operação de rescaldo, evitando maiores danos.

