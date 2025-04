Um roubo ocorrido no Centro de Barbacena mobilizou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (10). Uma funcionária de 34 anos relatou que, enquanto realizava o fechamento do caixa de um comércio, foi abordada por um homem armado com uma faca, que exigiu dinheiro. O criminoso levou cerca de R$ 300,00.

Após o roubo, os policiais iniciaram diligências e conseguiram identificar um suspeito de 36 anos. A equipe seguiu até a casa do homem, no Bairro São José, mas foi informada pela mãe dele de que ele havia saído dizendo que iria à casa da filha, que estava comemorando aniversário. Ao verificar o endereço da criança, os militares souberam que o homem ligou para a filha, prometendo um presente, mas não apareceu no local.

Apesar do rastreamento contínuo, o suspeito permanece foragido até o momento.