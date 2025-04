A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nessa quinta-feira (10/4), as investigações sobre os ataques ocorridos no Posto de Saúde da Família, no bairro São João, em Conselheiro Lafaiete, região Central do estado. Uma mulher, de 24 anos, foi indiciada pelos crimes de dano ao patrimônio público, ameaças e desacato a funcionários.

O caso, registrado no último dia 4 de abril, provocou a interrupção temporária dos atendimentos

na unidade, conforme decisão da Administração Municipal.

Inquérito policial

De acordo com as investigações, a suspeita teria danificado instalações do local e protagonizado

uma série de ameaças e agressões verbais contra servidores públicos, condutas que já vinham

ocorrendo em dias anteriores.

Os ataques, segundo relatos, geraram insegurança na equipe e inviabilizaram a manutenção dos

serviços de saúde, impactando diretamente no atendimento à população. Durante o andamento do inquérito policial, os delegados identificaram outros registros de comportamentos semelhantes atribuídos à investigada, o que motivou a solicitação de medidas mais rigorosas à Justiça.

Com a conclusão do inquérito, a PCMG representou pela decretação de prisão preventiva ou,

alternativamente, a imposição de medidas cautelares restritivas para evitar novos incidentes e

garantir o funcionamento da unidade.

O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público e à Justiça da comarca de Conselheiro

Lafaiete, que irão avaliar as medidas legais cabíveis.