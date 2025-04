A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (10), um homem de 35 anos investigado por homicídio e tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Filipinho, em Visconde do Rio Branco, durante a terceira fase da operação Lutando Pela Vida, que contou com o apoio da Polícia Militar e de equipes da Delegacia de Ubá.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao investigado. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito tentou fugir carregando uma mochila com entorpecentes, mas foi detido.

Nas buscas, a polícia apreendeu 341 pinos e duas sacolas com porções de cocaína, 48 porções e duas barras de crack, além de uma barra de maconha. Também foram encontrados uma luneta, uma câmera de monitoramento wi-fi e três celulares, que serão periciados.

