Na manhã de domingo (13), a Polícia Militar recebeu informações sobre um homem de 33 anos, residente de Correia de Almeida, que estaria traficando drogas em um veículo VW/Golf. Segundo a PMMG, ao abordar o suspeito, ele desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga arriscada, colocando a vida de outras pessoas em perigo. O criminoso seguiu pelas ruas do distrito, entrou na BR 040 pela contramão e, ao tentar retornar à pista correta, continuou fugindo em direção a Barbacena.

Após perder o controle do veículo em uma estrada vicinal e capotar o carro, o casal tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos moradores da área e, posteriormente, preso pelos policiais. Durante a busca no veículo, foi constatado que a placa do Golf era de um carro furtado em Juiz de Fora.

Diligências na residência do casal resultaram na apreensão de dois grandes tabletes de maconha, uma balança de precisão, munições de calibre .22, um simulacro de pistola, cartões bancários e um talão de cheques de terceiros, com registro de extravio.

