A Polícia Militar realizou uma série de operações entre os dias 11 e 13 de abril, em diferentes bairros da cidade, após denúncias anônimas apontarem atividades relacionadas ao tráfico de drogas. As ações resultaram em prisões, apreensões de entorpecentes e materiais utilizados no comércio ilegal.

Na noite de sexta-feira (11), durante patrulhamento no Bairro Siderúrgico, a PM abordou um jovem de 24 anos já conhecido por envolvimento com o tráfico. Ele foi citado em denúncias anônimas como responsável por vender maconha e cocaína, inclusive aceitando encomendas via WhatsApp.

Durante a abordagem, o suspeito demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de um invólucro contendo uma substância semelhante à cocaína. Após confessar a prática do tráfico, ele autorizou a entrada dos policiais em sua residência. No local, foram encontrados um tablete grande e 13 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, R$ 95,65 em dinheiro e um iPhone. O jovem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, junto ao material apreendido.

Já na tarde de sábado (12), outra denúncia levou os militares ao Bairro Rochedo. Um adolescente de 13 anos foi flagrado com quatro buchas de maconha, seis pedras de crack e R$ 47 em dinheiro. O menor recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia, acompanhado por um responsável legal.

No domingo (13), uma terceira ocorrência foi registrada no Bairro Nossa Senhora da Conceição. Após denúncias sobre movimentação suspeita em uma residência, a PM compareceu ao local, onde os moradores fugiram pelos fundos ao perceberem a aproximação da viatura. Durante buscas no imóvel, foram apreendidos galhos e folhas secas com características semelhantes à maconha, além de sementes da planta. O material foi levado à Delegacia de Polícia Civil, mas os suspeitos não foram localizados.

