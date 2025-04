Na manhã desta segunda-feira (14), a Polícia Militar resgatou um homem de 35 anos que ficou preso durante um incêndio em seu apartamento, localizado no centro de Santos Dumont.

Segundo informações da PM, a corporação foi acionada por volta das 8h após uma ligação relatar que o imóvel estava em chamas e que o morador ainda se encontrava dentro do local. Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que o apartamento já havia sido tomado por fumaça e fogo.

Com apoio de vizinhos e utilizando extintores, os militares conseguiram entrar no imóvel. A vítima foi encontrada escondida em um dos quartos. A porta precisou ser arrombada para o resgate. O homem foi retirado do local sem ferimentos aparentes.

O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao HPS para avaliação devido à inalação de fumaça.

O Corpo de Bombeiros também esteve presente, controlando os focos restantes do incêndio e realizando o trabalho de rescaldo. Após a perícia técnica, o local foi liberado.

Tags:

Apartamento | incêndio