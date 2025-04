Um parto de emergência mobilizou o Corpo de Bombeiros no final da tarde desta segunda-feira (14), em uma ocorrência marcada por muita tensão. A equipe foi acionada por volta das 18h para atender uma gestante no nono mês de gravidez no bairro Nova Cidade, em Barbacena.

Ao chegarem ao local, os militares prestaram os primeiros atendimentos à mulher e iniciaram o deslocamento imediato até a Santa Casa de Misericórdia. No entanto, já próximos ao hospital, por volta das 18h30, o trabalho de parto evoluiu rapidamente e exigiu a parada da viatura para que o nascimento ocorresse dentro do veículo de resgate.

Além da urgência, o parto apresentou complicações. O bebê nasceu com apresentação pélvica – ou seja, com os membros inferiores vindo primeiro – o que aumentou o risco do procedimento. Para agravar a situação, o recém-nascido estava cianótico (com coloração azulada, indicativa de dificuldade respiratória), o que exigiu manobras imediatas de reanimação, incluindo massagens cardíacas.

Diante da gravidade do caso, o chefe da guarnição, Cabo Adriano, solicitou o apoio da equipe médica da Santa Casa, que auxiliou no atendimento final.

Após o parto, o recém-nascido foi encaminhado para cuidados médicos na Santa Casa, onde permanece em observação. A mãe também recebeu atendimento e passa bem.

bombeiros | Resgate