Um grave acidente ocorrido na noite desta terça-feira (15) resultou na morte de um homem de 54 anos na Rodovia MG-133, altura do km 17, próximo ao município de Tabuleiro, na Zona da Mata mineira.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor de um Jeep Compass perdeu o controle da direção, bateu com uma árvore às margens da rodovia e, em seguida, o veículo capotou. O motorista era o único ocupante do automóvel e já foi encontrado sem vida pelas equipes de resgate, com sinais incompatíveis com a vida.

A constatação do óbito foi realizada por profissionais do SAMU, e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para os trabalhos de perícia técnica no local. Após a liberação da cena, o Corpo de Bombeiros procedeu com a retirada da vítima do interior do veículo e repassou o corpo à funerária de plantão.

Tags:

acidente | Vítima fatal