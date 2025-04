A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na manhã desta quarta-feira (16), um homem, de 33 anos, investigado por tentativa de duplo homicídio contra o próprio irmão, de 37 anos, e a cunhada, de 32. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, no município de Tocantins, na Zona da Mata.

A prisão temporária foi cumprida por policiais civis responsáveis pelas investigações de crimes contra a vidada Delegacia Regional em Ubá. O suspeito foi localizado em via pública, no mesmo município onde o fato ocorreu.

Segundo a PC, o crime aconteceu no dia 6 de fevereiro, por volta das 18h, quando o casal se preparava para levar os filhos, de 5 e 10 anos, a uma reunião escolar. Segundo o delegado responsável pelo caso, Douglas Motta, a discussão teve início após a companheira do suspeito provocar a vítima, desencadeando um conflito relacionado a desentendimentos familiares e ao recente corte de energia elétrica na residência do casal.

"Durante a discussão, o investigado saiu armado de sua casa e efetuou diversos disparos contra o casal, na presença das crianças. Ambos foram atingidos. Mesmo ferido, o irmão do suspeito conseguiu entrar em luta corporal com ele, derrubando e danificando a arma, o que forçou a fuga do autor", explicou o delegado.

As vítimas foram socorridas em estado grave. A mulher foi atingida pelas costas, com projéteis que perfuraram órgãos vitais, como estômago e fígado, necessitando de internação.

Já o homem, foi atingido por três disparos — nas costas, nuca e pescoço —, sendo que um projétil ficou alojado na mandíbula. Ambos sobreviveram após atendimento médico.

Motivação

As investigações indicam que o crime foi motivado por conflitos familiares antigos, sobretudo relacionados à divisão de bens deixados pelos pais dos irmãos. No dia dos fatos, a tensão se agravou quando a companheira do suspeito facilitou o acesso da concessionária de energia elétrica à residência das vítimas, o que resultou no corte do fornecimento.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

