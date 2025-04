A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou, nesta quarta-feira (16), um homem de 34 anos acusado de cometer maus-tratos contra um cão no distrito de Conceição de Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata mineira.

O cachorro, conhecido como Marley, é considerado o mascote de Ibitipoca e vive na região há mais de dez anos. Com temperamento dócil, ele é cuidado com carinho por moradores, comerciantes e turistas que visitam o distrito.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, José Márcio de Almeida Lopes, o crime ocorreu em março deste ano, quando Marley foi encontrado com um ferimento profundo no dorso. “Laudo veterinário apontou que a lesão foi provocada por um objeto cortante, possivelmente uma faca ou facão”, informou.

Com apoio da população local, a PCMG teve acesso a imagens de câmeras de segurança que auxiliaram na identificação do suspeito. O homem foi formalmente indiciado e poderá responder pelo crime de maus-tratos a animais, cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão.