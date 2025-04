Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais durante uma operação conjunta na rodovia AMG-457, nas proximidades do km 001, entre Bom Jardim de Minas e Arantina. O suspeito estava em posse de um carro com queixa recente de roubo e carregava cheques de alto valor em nome da proprietária do veículo.

A abordagem foi realizada por equipes do Grupo Tático Rodoviário e frações da PM das cidades envolvidas. O condutor do Fiat Uno branco demonstrou nervosismo ao ser parado e, durante a entrevista inicial, afirmou ser inabilitado e apresentou versões contraditórias sobre a origem do veículo. Após consulta no sistema, os militares confirmaram que o carro havia sido furtado no mesmo dia da operação, em 16 de abril de 2025.

Durante a revista no interior do automóvel, os policiais encontraram três cheques assinados e preenchidos com valores de R$ 14.940,00, R$ 22.400,00 e R$ 33.250,00, todos em nome da verdadeira proprietária do carro, a Sra. A.C.B.B. Os documentos foram apreendidos.

O suspeito relatou ter buscado o veículo em Amparo/MG e que o entregaria a uma pessoa na rodoviária de Bom Jardim de Minas, recebendo R$ 1.000,00 pelo serviço. Ele se recusou a revelar a identidade dos envolvidos, invocando o direito constitucional ao silêncio.

Ainda segundo a PM, o homem possui antecedentes criminais por roubo, furto e receptação, e havia um mandado de recaptura em aberto devido à fuga do presídio de Santos Dumont. Ele também declarou pertencer à facção criminosa TCP, do Rio de Janeiro, e que estaria morando em Bom Jardim há cerca de duas semanas.

O veículo foi removido ao Pátio Credenciado Contorno, e o autor foi levado à Delegacia de Plantão de São João del-Rei, onde permanece à disposição da Justiça.

