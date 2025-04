O SAMU realizou a transferência de uma menina de 6 anos do Hospital de Misericórdia para o Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora (HMTJ), após ela sofrer queimaduras em cerca de 60% do corpo. A criança, que estava consciente e em intenso sofrimento, apresentava ferimentos graves em sua face, tórax e membros inferiores, no último domingo (20), em Santos Dumont.

Segundo o SAMU, o acidente ocorreu em sua residência e foi provocado por álcool. A criança foi atendida rapidamente, mas o quadro exigiu transferência para um centro especializado em queimaduras. O caso segue sob acompanhamento médico.