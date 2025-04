Na manhã da última terça-feira (22), um jovem de 25 anos, natural do Congo e intercambista em uma universidade de São João del-Rei, foi vítima de um assalto à mão armada dentro da república onde reside, no bairro Dom Bosco.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 9h, momento em que o estudante estava sozinho na casa, acompanhado apenas de um adolescente de 15 anos, conhecido dos moradores e que costumava frequentar o local.

A vítima relatou que um homem vestindo blusa preta com capuz, calça azul, boné preto da equipe Yankees e carregando uma mochila com estampa rastafári invadiu o imóvel portando uma arma de fogo. Após anunciar o assalto, ele roubou dinheiro, um celular e uma máquina de cortar cabelo. Antes de fugir, ainda jogou o jovem ao chão, trancou o local e fugiu.

O estudante conseguiu escapar posteriormente e buscou ajuda com um colega para registrar a ocorrência.

Com base em imagens de câmeras de segurança, a Polícia Militar identificou que o adolescente que estava na casa havia saído do imóvel e retornado acompanhado de um indivíduo com as mesmas características do autor do roubo.

Os policiais localizaram o menor no bairro Araçá, onde ele entregou o celular e a máquina de cortar cabelo roubados. Em seguida, os militares foram até a residência do segundo envolvido, um homem de 35 anos também residente no bairro Araçá, que foi preso.

Durante as buscas na casa do suspeito, a polícia encontrou as roupas utilizadas no crime e uma quantia de R$ 11,00.