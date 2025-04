A Polícia Militar prendeu quatro homens por receptação de cabos de cobre. Os envolvidos são suspeitos recorrentes de furtos de cabos de cobre na cidade, sendo que há diversos registros recentes de furto de fiação no Bairro em que residem, em São João.

Depois de levantar informações e acompanhar a movimentação do grupo, a Polícia Militar abordou os envolvidos na tarde dessa terça-feira, dia 22 de abril, nas imediações da Rodovia BR 040. Eles chegaram no local em um veículo VW Gol de cor preta do qual o motorista de 52 anos desembarcou, carregando um saco visivelmente pesado, ocasião na qual ele foi abordado e na sequência, os demais ocupantes de 24, 29 e 33 anos.

No interior do saco havia uma sacola com aproximadamente 15 kg de fios de cobre, 01 (um) registro globo para hidrante de 2.1/2 polegadas e uma garra terra para máquina de solda. O abordado de 24 anos assumiu a propriedade de todo o material, mas recusou-se a informar sobre a procedência.

Os quatro foram conduzidos à Delegacia pelo crime de receptação, juntamente com os objetos apreendidos. O veículo VW Gol utilizado por eles foi apreendido e removido ao pátio credenciado.



Tags:

Polícia | Polícia Militar