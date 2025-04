A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (23) dois suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano, no município de Recreio, na Zona da Mata mineira. Os detidos são uma mulher de 37 anos e um homem de 64, que foram presos por meio de mandado de prisão temporária.

Segundo informações da PCMG, um dos suspeitos foi localizado no bairro Planalto, onde os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão. O outro envolvido foi preso no Centro de Leopoldina, cidade vizinha a cerca de 33 quilômetros de Recreio.

Corpo carbonizado

As investigações começaram no dia 17 de fevereiro, após o corpo da vítima — um homem de 44 anos — ser encontrado carbonizado no interior de um carro incendiado, na zona rural de Recreio. O veículo foi localizado no mesmo período em que a vítima foi dada como desaparecida.

As autoridades ainda não divulgaram a motivação do crime, mas as diligências continuam com o objetivo de esclarecer completamente os fatos.

