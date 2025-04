Um homem de 34 anos foi contido pela Polícia Militar na manhã da última quarta-feira, 23 de abril, após apresentar um surto no distrito de Doutor Sá Fortes. Segundo informações repassadas à PM, o indivíduo estaria sob efeito de drogas, álcool e medicamentos, além de portar uma faca.

De acordo com a polícia, o homem teria causado danos materiais na residência da própria família, quebrando telhas, uma divisória interna e um vidro do imóvel. Ao chegar ao local, a guarnição tentou intervir, mas o suspeito fugiu. Pouco tempo depois, ele retornou à casa e se trancou no banheiro.

Ao abrir a porta e se deparar com os policiais, o homem se recusou a cumprir as ordens dadas e tentou fechar a porta novamente. Diante da resistência, foi necessário o uso de uma arma de incapacitação neuromuscular para que a equipe conseguisse realizar a algemação e a prisão do indivíduo.