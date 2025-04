Na noite de quarta-feira (23), um homem de 27 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo no centro de Bias Fortes. A ação aconteceu durante uma patrulha da Polícia Militar, que abordou o suspeito após ele tentar desviar da equipe enquanto conduzia uma motocicleta prata, acompanhado por vários cães.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o homem portava um facão de aproximadamente 60 centímetros preso à cintura. Ao ser questionado, ele afirmou que estava em uma caçada e que os cães eram de sua propriedade, usados para essa finalidade. Ainda durante a conversa, o suspeito revelou que havia vendido uma espingarda calibre .36 e cartuchos do mesmo calibre.

A verificação constatou que o condutor não possuía habilitação e que a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2013, o que resultou na apreensão do veículo.

Diante das informações, os policiais se dirigiram até a residência do homem, onde localizaram e apreenderam uma espingarda, uma sacola com diversos cartuchos deflagrados, dois potes com substância semelhante à pólvora, um pote com esferas de chumbo, um recipiente com chumbos calibre 5.5, diversas buchas para recarga de munições e um pedaço de alçapão — armadilha comumente utilizada para caça.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.

Tags:

Homem | Ilegal