Um taxista de 22 anos foi preso nessa quarta-feira (23), em Fervedouro, durante uma operação da Polícia Civil de Divino. A prisão ocorreu no contexto da investigação que apura o latrocínio, roubo seguido de morte, de um homem, ocorrido em 10 de fevereiro deste ano.

De acordo com a corporação, o mandado de prisão temporária foi cumprido após o avanço da Operação Latro, que investiga a atuação de uma organização criminosa envolvida no crime. As investigações apontam que o taxista teria prestado apoio logístico aos autores do latrocínio.

Conforme apurado, os deslocamentos realizados pelo taxista aconteceram imediatamente após os crimes, com o objetivo de resgatar os executores nos locais onde as motocicletas roubadas eram escondidas. Os criminosos praticavam os roubos, levavam os veículos para áreas ermas e, em seguida, o taxista era acionado para buscá-los, facilitando a fuga e dificultando a ação policial.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em fase de conclusão. Até o momento, sete indivíduos suspeitos de integrar o grupo criminoso já foram identificados e presos. Segundo os investigadores, o grupo é suspeito não apenas pelo latrocínio, mas também por outros crimes na região, como roubos de motocicletas e homicídios.

Além das prisões, foram apreendidos diversos objetos que, de acordo com a Polícia Civil, podem contribuir significativamente para o avanço e conclusão das investigações.

O suspeito preso ontem foi encaminhado ao presídio local, onde permanece à disposição da Justiça.

A população pode colaborar com informações pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de anonimato.