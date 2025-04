A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (24), um homem pela prática do crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente que consiste no armazenamento de arquivos que contenham crianças ou adolescente em cenas de exploração sexual.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão que visava identificar o responsável pela prática do crime de compartilhamento de imagens ilícitas.

Na ação, o homem foi preso em flagrante enquanto armazenava os arquivos em seu aparelho celular. Além disso, foram apreendidos um dispositivo de armazenamento e dois aparelhos celulares que serão periciados.

A Polícia Federal reforça a importância do acompanhamento constante e da orientação adequada de crianças e adolescentes, tanto no ambiente digital quanto no convívio social, como forma de prevenção a situações de abuso sexual e garantia de sua segurança e bem-estar.



Tags:

Exploração Sexual | InfantoJuvenil | PF | Polícia Federal