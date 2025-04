Uma batida frontal registrada nesta quarta-feira (24), no km 693,6 da BR-116, em Muriaé (MG), resultou na morte de um homem de 50 anos. O acidente envolveu um automóvel Honda/Civic LXS Flex e um caminhão Scania R450 A6X2, que tracionava um semirreboque SR/Estrada CG 4E.

De acordo com a análise técnica realizada no local, o automóvel seguia no sentido da rodovia (Muriaé/Miradouro), enquanto o caminhão seguia no sentido oposto. A batida ocorreu na faixa de trânsito do caminhão, sugerindo que o carro invadiu a contramão, ainda por motivos a serem apurados.

O impacto da batida foi tão forte que o condutor do automóvel, identificado pelas iniciais F.R., foi lançado para fora do veículo e morreu no local. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

