Durante o policiamento no Jubileu de São José Operário, em Barbacena, na noite de quinta-feira (24), a Polícia Militar recebeu denúncias de que dois trabalhadores do evento estariam envolvidos com o tráfico de drogas.

Após diligências, os militares localizaram os suspeitos: um homem de 23 anos e um adolescente de 16. Com eles, foram apreendidas 15 pedras de crack, um celular e R$ 24,00 em dinheiro.

Durante a verificação no sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido pela 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte.

A mãe do adolescente acompanhou todo o registro da ocorrência. Os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Plantão para as providências cabíveis.

