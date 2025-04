Na quarta-feira (24), a Polícia Militar realizou mais uma etapa da Operação Força Total – 14ª Edição, com atuação do Pelotão Tático Móvel da 10ª Companhia Independente da PM. A ação ocorreu no bairro Fuad Chequer, em Viçosa, e resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante a ocupação tática na Rua Eurico Marangon, os militares identificaram dois indivíduos em uma área já conhecida por atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos uma quantia em dinheiro trocado, característica comum nas práticas ilícitas de venda de drogas.

Com buscas minuciosas pelo local, os militares localizaram entorpecentes escondidos em pontos diversos. Ao todo, foram apreendidos:

10 comprimidos de substância análoga a êxtase;

12 pedras de substância análoga a crack;

28 pinos de substância análoga a cocaína;

20 tabletes e 12 buchas de substância análoga a maconha;

2 smartphones (um Samsung azul e um iPhone branco);

R$ 360,00 em espécie.

Os materiais e os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Viçosa.

Tags:

Drogas | operação | prisão | Tráfico