A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (24), um jovem de 23 anos suspeito de receber cinco cédulas falsas de R$ 100 em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. A prisão ocorreu no momento em que o suspeito recebia uma correspondência dos Correios em sua residência. Durante a entrega, os policiais confirmaram que o pacote continha notas com indícios de falsificação e efetuaram a prisão imediatamente.

A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre a a Polícia Federal e a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios.

Após a formalização da prisão, o jovem foi encaminhado ao Presídio Regional de Montes Claros. O celular do suspeito também foi apreendido e, junto com as cédulas, será submetido à perícia, com o objetivo de identificar possíveis ligações com organizações criminosas.

A Polícia Federal alerta que a falsificação de moeda é um crime contra a fé pública, com pena prevista de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa, para quem fabrica, adquire, vende, troca, guarda ou coloca em circulação cédulas falsas. O monitoramento de encomendas suspeitas permanece intensificado na região.