Na tarde dessa sexta-feira, dia 25 de abril, um homem foi vítima de homicídio no Bairro Tejuco, em São João del-Rei, mais precisamente na Vila São Bento.

Segundo as primeiras informações levantadas pelo 38º Batalhão de Polícia Militar, o autor do homicídio teria sido o sobrinho da vítima. As primeiras informações dão conta de que tio e sobrinho estavam constantemente em atrito familiar, e nesta data o sobrinho efetuou disparos de arma de fogo contra o tio quando estavam em um beco na Vila São Bento.

Após cometer o crime, o autor evadiu do local. Além das equipes do turno, que foram direcionadas para a ocorrência, as equipes de inteligência foram acionadas para localizarem e prenderem o autor.

A qualquer momento, a Assessoria de Comunicação do 38º BPM atualizará a imprensa com mais informações.