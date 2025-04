Na tarde de sábado (26), a Polícia Militar realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na Rua Gomes Barbosa, no Centro de Viçosa. A ação foi motivada por uma denúncia anônima, que indicava a prática de tráfico no local e informava a identidade do suspeito.

Após consulta ao sistema, foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto. Ao chegar ao imóvel, os policiais foram recebidos com uma tentativa de fuga por parte do suspeito, que acabou sendo alcançado e preso.

Durante buscas na residência, foram encontrados:

39 comprimidos de substância análoga ao ecstasy;

06 tabletes e 01 bucha de substância análoga à maconha;

R$ 211,45 em dinheiro trocado.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Tags:

prisão | Tráfico