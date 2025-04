Na tarde desse domingo (27), um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou um motociclista com lesões graves na BR-356, em Muriaé. A colisão ocorreu no km 266 da rodovia e envolveu um carro e uma moto.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando o motorista do carro tentou cruzar a pista e acabou interceptando a trajetória da moto, que não conseguiu desviar a tempo. Com o impacto, a moto tombou e o condutor foi projetado ao solo, sofrendo lesões graves. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado a um hospital local para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, realizando os levantamentos necessários e acionando a perícia para apurar as causas do acidente. A identidade das vítimas não foi divulgada.

acidente | Motociclista | Polícia Rodoviária Federal