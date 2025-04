Um Jovem, de 24 anos, foi preso suspeito abusar e espancar da filha de 4 anos em Astolfo Dutra, nesse (27). A criança chegou inconsciente ao Hospital de Astolfo Dutra, mas devido à gravidade dos ferimentos, a criança precisou ser transferida para o Hospital de Cataguases.

Populares acionaram a Polícia Militar após suspeitarem de abuso sexual cometido contra a menina. As informações foram confirmadas pela mãe da criança, de 20 anos, que também relatou ter sido agredida pelo companheiro no dia anterior ao ocorrido.

De acordo com a PM, os exames clínicos realizados na criança indicaram sinais compatíveis com as denúncias de abuso. Após a avaliação médica em Cataguases, a vítima foi transferida para o Hospital João Penido, em Juiz de Fora, onde permanece internada.

O suspeito foi localizado e preso ainda no Hospital de Cataguases. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, transferido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

