Na manhã da última sexta-feira (25), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em um sítio localizado na zona rural de Paraíso Garcia. A vítima, um idoso de 88 anos, relatou que, por volta das 6h, ouviu uma mulher pedindo ajuda do lado de fora de sua residência. Ao atender, encontrou uma mulher com uma criança nos braços, alegando estar ferida e pedindo água.

Enquanto se deslocava para buscar a água, o idoso foi surpreendido por dois homens que invadiram a casa, cobriram seu rosto com um pano, tentando asfixiá-lo, e o agrediram com tapas, socos e coronhadas de arma de fogo, exigindo dinheiro sob ameaças. Uma mulher de 55 anos, também presente na residência, conseguiu fugir e pedir ajuda, acionando a Polícia Militar.

Ao retornarem para socorrer o idoso, foi constatado que uma mochila preta contendo roupas, uma bolsa com documentos pessoais, medicamentos e R$ 1.800,00 em dinheiro haviam sido roubados. Durante as diligências, os militares obtiveram a informação de que um veículo VW Fox de cor preta havia sido visto deixando o sítio em alta velocidade.

O veículo foi localizado em Juiz de Fora e um dos ocupantes foi reconhecido pela vítima. Posteriormente, a polícia recebeu informações sobre dois homens e uma mulher que tentavam conseguir transporte até a cidade de Bias Fortes, oferecendo dinheiro a terceiros.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos. Uma mulher de 19 anos relatou ser moradora de Juiz de Fora e que havia ido até o sítio acompanhada de dois homens, de 20 e 17 anos. Com eles, a polícia encontrou uma bolsa contendo duas réplicas de armas de fogo, uma máscara balaclava e R$ 859,10.

O jovem de 20 anos confessou ter planejado o roubo após receber informações de uma ex-namorada sobre a existência de dinheiro na propriedade rural. Segundo ele, o grupo contratou um motorista de aplicativo para realizar o transporte, prometendo-lhe metade do valor obtido no crime. Com a chegada da polícia, o motorista fugiu, deixando os criminosos escondidos na mata.

Durante as buscas, os documentos da vítima de 55 anos, descartados em área de difícil acesso, foram recuperados, juntamente com outros objetos roubados, como um cartão bancário, CPF e um relógio dourado. A polícia também encontrou uma boneca, utilizada pela criminosa de 19 anos para simular que carregava uma criança e enganar o idoso.

O menor de 17 anos, já envolvido com o tráfico de drogas em Juiz de Fora, disse ter participado do crime para quitar dívidas com o tráfico. Além da prisão do dono do VW Fox, um homem de 27 anos, outro homem de 21 anos foi detido por tráfico de drogas, após a localização de 15 pedras de crack.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

