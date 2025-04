Uma colisão frontal envolvendo um carro e uma carreta causou a morte de uma mulher de 29 anos na noite desta segunda-feira (28), no km 714 da BR-116, em Muriaé.

De acordo com informações da Polícia Civil e da concessionária Ecoriominas, o acidente ocorreu por volta das 18h00 e envolveu dois veículos: um JEEP/Compass que seguia no sentido Muriaé–Laranjal, e uma carreta VOLVO/FH 460 6X2T, tracionando um semirreboque SR/NOMA SR3E27 CG, que seguia no sentido oposto.

A perícia constatou que a batida aconteceu na faixa de trânsito da carreta, no sentido decrescente, indicando que o carro invadiu a contramão. Com o impacto, a condutora do JEEP foi arremessada para fora do veículo. Ela foi socorrida com ferimentos graves pela equipe da Ecoriominas e encaminhada ao Hospital São Paulo.

A vítima, identificada pelas iniciais L.R., de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. O condutor da carreta não se feriu.

Compareceram ao local a equipe de atendimento da Ecoriominas e a perita criminal Fabiana, da Polícia Civil de Minas Gerais, que realizou os levantamentos periciais para investigar as circunstâncias do acidente.

