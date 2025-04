O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, realizou nessa terça-feira (29), uma operação com o objetivo de investigar e reprimir, de forma qualificada, a prática de crimes por integrantes das forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais. A “Operação Captação” cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Uberlândia.

Os mandados judiciais, cumpridos em endereços residenciais, foram expedidos pela Justiça e contemplam as investigações conduzidas pelo Gaeco, tendo como alvos integrantes das forças de segurança pública, suspeitos de envolvimento em atividades de natureza criminosa em Uberlândia.

Integrantes do Gaeco e Polícia Militar de Minas Gerais cumpriram os mandados de busca e apreensão. Participaram da operação dois promotores de Justiça e 28 policiais militares, servidores e colaboradores do Ministério Público de Minas Gerais.

As investigações, que estão sob sigilo, continuam em andamento.