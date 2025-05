Na tarde dessa quinta-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo roubado durante fiscalização no km 265 da BR-356, em Muriaé. A caminhonete, com placas de Conceição da Aparecida, era conduzida por um homem de 46 anos. Após análise detalhada, constatou-se adulteração na placa e no CRLV.

Segundo a PRF, o veículo verdadeiro, também uma GM/S10, havia sido roubado em Petrópolis/RJ em 6 de abril. O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran/MG, e o condutor levado à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, com os direitos legais assegurados.

Tags:

Muriaé