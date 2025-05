No último sábado (3), a Polícia Militar realizou uma operação no Bairro Vale do Sol, em Viçosa, visando o combate ao tráfico de drogas. A ação foi conduzida por equipes do GEPMOR e do Tático Móvel da 10ª CIA PM IND, que atuaram em um ponto conhecido por intensa movimentação do comércio ilegal de entorpecentes.

A operação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de diversos materiais relacionados ao tráfico. Entre os itens confiscados estão dois tabletes de maconha, pinos de cocaína, porções de haxixe, buchas e maconha “in natura”, além de duas balanças de precisão, celulares, material para dolagem, uma motocicleta e uma quantia de R$ 1.900,00 em dinheiro. Também foi recolhida uma folha com anotações ligadas ao comércio de drogas.

