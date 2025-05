No início da tarde de sábado (3), um homem de 33 anos foi preso em flagrante após agredir a mãe e a irmã, ameaçá-las com uma foice e incendiar um dos quartos da residência da família, no Bairro Haidee Fajardo, em Cataguases.

Segundo o relato das vítimas, o autor começou uma discussão com a mãe, de 52 anos, e a empurrou contra a parede. A irmã, de 28 anos, tentou defendê-la, mas acabou levando um soco no rosto, sofrendo um corte no lábio e a quebra de um dente.

Em surto, o agressor passou a ameaçar as duas com uma foice e ateou fogo em um dos cômodos da casa, destruindo móveis e eletrônicos.

O suspeito foi contido e preso em flagrante. As vítimas recusaram atendimento médico imediato. A guarnição do Corpo de Bombeiros informou que não houve comprometimento estrutural no imóvel.