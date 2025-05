A Polícia Militar realizou duas operações distintas entre os dias 1º e 2 de maio nas cidades de Conselheiro Lafaiete e Congonhas, ambas pertencentes à área de atuação do 31º Batalhão da Polícia Militar (31º BPM), com o objetivo de combater o tráfico ilícito de drogas. As ações resultaram na prisão de três suspeitos e na apreensão de entorpecentes e materiais relacionados à atividade criminosa.

A primeira operação ocorreu na tarde de quinta-feira (1º), no Bairro JK, em Conselheiro Lafaiete. Um jovem de 19 anos foi abordado portando dinheiro e papelotes de cocaína. Após autorizar buscas em sua residência, os militares encontraram mais 36 papelotes de cocaína, 18 pedras de crack, materiais usados para dolagem, uma balança de precisão e R$ 102 em dinheiro. O suspeito assumiu a propriedade das drogas e confessou estar envolvido com o tráfico, sendo preso em flagrante.

Já na noite de sexta-feira (2), no Bairro Primavera, em Congonhas, dois homens de 21 e 25 anos foram presos durante patrulhamento. Com eles, a polícia apreendeu três barras de maconha, 34 buchas e 11 tabletes da mesma droga, além de 29 pinos com cocaína e outros 31 vazios. Também foram localizadas drogas sintéticas, três celulares, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e duas máquinas de cartão.

Drogas | Polícia | Polícia Militar | prisão | tráfico de drogas