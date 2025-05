A Polícia Rodoviária Federal divulgou, nesta segunda-feira (5), o balanço preliminar da “Operação Dia do Trabalho 2025”, realizada entre os dias 30 de abril e 4 de maio nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Durante os cinco dias de operação, a fiscalização flagrou 4.604 veículos trafegando acima do limite de velocidade, além de 649 ultrapassagens em locais proibidos.

Com o aumento no fluxo de veículos típico de feriados prolongados, a PRF intensificou a atuação nas estradas com o objetivo de prevenir acidentes e salvar vidas. No período, foram fiscalizadas 13.320 pessoas e 12.079 veículos.

As equipes também reforçaram o combate à embriaguez ao volante. Setenta e oito motoristas foram autuados por alcoolemia, sendo que dois deles apresentaram alto teor alcoólico no teste do bafômetro e foram encaminhados à delegacia.

Mesmo com a fiscalização reforçada, 94 sinistros de trânsito foram registrados nas rodovias federais mineiras durante a operação. Quatro pessoas morreram e outras 112 ficaram feridas. A PRF explicou que, como o feriado do Dia do Trabalho de 2024 não foi prolongado, não é possível fazer uma comparação direta com os números deste ano.

Além da repressão às infrações, a operação também contou com ações educativas, com orientações aos motoristas sobre a importância de respeitar as regras de trânsito para preservar vidas.

Tags:

excesso de velocidad | Rodovias federais